सुप्रीम कोर्ट का फैसला- धर्म परिवर्तन कराया तो खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा

अपील ईसाई धर्म में परिवर्तन से नहीं मिल सकता लाभ कोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाला दलित व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता। एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित होता है और सक्रिय रूप से उसका पालन करता है, तो वह अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रह सकता। कोर्ट के मुताबिक, हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त होता है।

अपील आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका पादरी चिंथदा आनंद ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मई 2025 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। उन्होंने गांव के अक्काला रामिरेड्डी और अन्य लोगों पर जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई थी। हालांकि, रामिरेड्डी ने मामले को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया और न्यायमूर्ति एन हरिनाथ ने FIR को रद्द करने का आदेश दिया था।

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