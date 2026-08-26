सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पर लगाया पद के दुरुपयोग का आरोप

रिपोर्ट के मुताबिक, 2, 10 और 17 अगस्त के पत्रों में, न्यायमूर्ति मेहता ने न्यायमूर्ति शर्मा पर धनी वादियों के पक्ष में मामलों की सूची में हेरफेर करने और अगले महीने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

अपने 2 अगस्त के पत्र में न्यायमूर्ति मेहता ने लिखा कि राजस्थान की अपनी यात्राओं के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट के कई न्यायाधीशों ने उनसे मुलाकात कर न्यायमूर्ति शर्मा के अनुचित व्यवहार पर नाराजगी जताई थी।