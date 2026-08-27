सुप्रीम कोर्ट ने दहेज और क्रूरता के मामले में 10 निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज और क्रूरता के मामले में 10 निर्देश जारी किए, क्या है ये?

लेखन गजेंद्र 04:19 pm Aug 27, 202604:19 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज और महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से संबंधित मुकदमों में तेजी लाने के लिए सभी अदालतों और सरकारों को 10 विशेष निर्देश जारी किया है। बार एंड बेंच के मुताबिक, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अटॉर्नी जनरल मसीह की पीठ ने 20 अगस्त को यह निर्देश तब दिया, जब कोर्ट उत्तर प्रदेश बनाम अजमल बेग मामले में दिसंबर 2025 के अपने फैसले के अनुपालन की निगरानी कर रहा था। क्या हैं ये निर्देश? आइए, जानते हैं।