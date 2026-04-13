मतदाताओं की बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान की मांग करने वाली याचिका दायर, ECI को नोटिस

बार एंड बेंच ने बताया कि शुरू में पीठ नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक नहीं थी और उसने याचिकाकर्ता को पहले चुनाव आयोग से संपर्क करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा, "ECI को हमें जवाब देना होगा और अगर राज्य सरकार मदद नहीं करती या वित्त मंत्रालय बजट पारित नहीं करता है तो हमसे दोबारा संपर्क किया जा सकता है। लेकिन इस स्तर पर नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।"

सुनवाई

अगले चुनावों में संभावना तलाशने की सलाह

उपाध्याय खुद अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि यह प्रार्थना केवल राज्यों के सहयोग से ही लागू की जा सकती है और वह चल रहे 5 राज्यों के चुनावों में शामिल नहीं हैं। इसके बाद पीठ ने मामले की जांच करने पर सहमति जताई। कोर्ट ने कहा, "आगामी चुनावों के लिए इस विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगले संसदीय चुनावों या राज्य चुनावों के लिए ऐसे उपाय अपनाना उचित है, इसकी जांच करने की आवश्यकता है।"