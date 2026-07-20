राम मंदिर चंदा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट बोला- अपराध का राजनीतिकरण न करें

राम मंदिर चंदा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट बोला- अपराध का राजनीतिकरण न करें, SIT का सुझाव

लेखन गजेंद्र 06:32 pm Jul 20, 202606:32 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के मामले को साधारण अपराध बताते हुए उसका राजनीतिकरण न करने का सुझाव दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने सोमवार को यह टिप्पणी चंदे चोरी की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही। पीठ ने जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का सुझाव दिया है।