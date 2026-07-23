सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो स्टेशन बंद करने पर नाराजगी जताई, CJI ने कहा- दोपहर तक खोलो

सिंह ने कहा कि मेट्रो का इस्तेमाल करने वाले वकीलों और अदालत के कर्मचारियों की स्टेशनों पर जांच हो सकती है, ताकि किसी समस्या से बचा जा सके, लेकिन स्टेशन बंद नहीं होना चाहिए।

इस पर CJI ने कहा, "अगर दोपहर के भोजन तक इसे खोलने के लिए कुछ नहीं हुआ, तो मैं हस्तक्षेप करूंगा।"

उन्होंने न्यायाधीशों को निर्देश जारी किए हैं कि यदि विरोध-प्रदर्शनों के कारण वकील उपस्थित नहीं हो पाएं तो प्रतिकूल आदेश पारित न करें।