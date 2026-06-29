सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में तत्काल सुनवाई से किया इनकार

लेखन गजेंद्र 12:58 pm Jun 29, 202612:58 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में हुई करोड़ों रुपये की चंदा चोरी के मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागू की आंशिक कोर्ट कार्य दिवस पीठ ने निर्देश दिया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कोर्ट के दोबारा खुलने पर मामले को सूचीबद्ध किया जाए। याचिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राप्त दान की चोरी की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठन की मांग है।