सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में तत्काल सुनवाई से किया इनकार
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में हुई करोड़ों रुपये की चंदा चोरी के मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागू की आंशिक कोर्ट कार्य दिवस पीठ ने निर्देश दिया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कोर्ट के दोबारा खुलने पर मामले को सूचीबद्ध किया जाए। याचिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राप्त दान की चोरी की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठन की मांग है।
सुनवाई
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने उपस्थित होकर कहा कि मंदिर के धन के दुरुपयोग से संबंधित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उन पर तत्काल विचार होनी चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति सुंदरेश ने याचिकाकर्ता से पूछा गया कि इस मामले में तत्काल सुनवाई क्यों आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, "जिस तरह राज्य इस मामले से निपट रहा है...उससे संदेह पैदा होता है।" पीठ इसे तुरंत लेने पर सहमत नहीं हुई और बाद में सूचीबद्ध करने को कहा।
पेशी
आज आठों आरोपियों की कड़ी सुरक्षा में पेशी
राम मंदिर के दान गबन मामले पर पुलिस सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में उन 8 आरोपियों को पेश करेगी, जो मामले में पकड़े गए हैं। पुलिस उनको हिरासत में लेने का प्रयास करेगी। मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। आरोपियों की पेशी से पहले जिला न्यायालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है। रविवार को पुलिस ने आरोपियों के घर पर छापेमारी की है, जहां से आभूषण, महंगे उपकरण औऱ जमीन के दस्तावेज मिले हैं।