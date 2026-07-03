सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक से किया इनकार, ये बताया कारण

लेखन गजेंद्र 12:07 pm Jul 03, 202612:07 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति जताई, जिसमें गिरफ्तारी ज्ञापन में एक धारा के उद्धरण में टाइपिंग त्रुटि के आधार पर ही सोनम को दी गई जमानत को बरकरार रखा गया था। फिर भी कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई।