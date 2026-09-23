चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद, CJI के पास पहुंचा मामला

न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, "प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने ही नामितकर्ता की अवहेलना करे। यह उम्मीद करना निराधार है कि मंत्रिमंडल का कोई मंत्री नेता सरकार से असहमत रुख अपनाएगा। मंत्रिमंडल मंत्रियों को शामिल करने से वह स्वतंत्र संतुलन नहीं मिल पाता जो एक निष्पक्ष चयनकर्ता प्रदान करता है।"

उन्होंने कहा, "कैबिनेट मंत्री केवल अपने नेता की बात दोहराएगा, जिससे चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति दिखावटी हो जाती है।"