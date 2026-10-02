सुप्रीम कोर्ट ने 'एक देश, एक चुनाव' को लेकर संसदीय समिति के साथ बैठक रद्द की

एक साथ चुनाव संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद और पूर्व कानून मंत्री पीपी चौधरी हैं।

उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि बैठक का उद्देश्य विधेयक पर चर्चा करना नहीं, बल्कि "सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट, उसकी लाइब्रेरी से परिचित कराने" के लिए था, क्योंकि कुछ सदस्य वहां कभी नहीं गए।

सांसद सिब्बल की आपत्ति मौजूदा न्यायाधीशों के साथ बैठक को लेकर थी, जो अंततः कानून की संवैधानिकता पर फैसला सुना सकते हैं।

उन्होंने इसे 'संविधान का मजाक' बताया।