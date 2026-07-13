सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट का आदेश रोका

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट का आदेश रोका

लेखन गजेंद्र 01:10 pm Jul 13, 202601:10 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर सोमवार को रोक लगा दी। मद्रास हाई कोर्ट ने बकरीद या अन्य मौकों पर राज्य में गाय या बछड़े की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। इस फैसले को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सोमवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने हाई कोर्ट का फैसला रोक दिया है।