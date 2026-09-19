छात्र आत्महत्या मामला मामले में IIT बॉम्बे के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है

छात्र आत्महत्या मामला: IIT बॉम्बे के खिलाफ FIR दर्ज, उठी निदेशक के इस्तीफे की मांग

लेखन भारत शर्मा 06:48 pm Sep 19, 202606:48 pm

क्या है खबर?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की FIR दर्ज की गई है। यह मामला शनिवार को तब दर्ज किया गया जब पवई परिसर में द्वितीय वर्ष एक छात्र ने परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन पर ChatGPT का इस्तेमाल करने पर फटकार मिलने के कुछ घंटों बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने संस्थान के खिलाफा धारा 108 के तहत जांच शुरू कर दी है।