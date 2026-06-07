BSF और BGB के बीच खत्म हुआ गतिरोध, वापस लौटे सभी 40 बांग्लादेशी

दावा

BGB ने किया BSF के प्रयासों को विफल करने का दावा

तत्काल गतिरोधों के समाधान के बावजूद BGB ने पिछले 24 घंटों में BSF द्वारा लोगों के वापस बांग्लादेश भेजने के 8 अलग-अलग प्रयासों को विफल करने का दावा किया है। BGB द्वारा बताई गई घटनाओं में उत्तर 24 परगना और नादिया के पास जादबपुर सीमा पर 3 लोगों को रोका जाना, दक्षिण दिनाजपुर में करमुडांगा सीमा पर 17 लोगों को वापस भेजना और असम के धुबरी के पास बरखाता और पायाशोट्टीबारी सीमाओं पर 21 लोगों को रोका जाना शामिल है।