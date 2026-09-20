मुंबई के कोस्टल रोड पर पुल से गिरी तेज रफ्तार BMW कार

मुंबई के कोस्टल रोड पर पुल से गिरी तेज रफ्तार BMW कार, 3 दोस्तों की मौत

लेखन भारत शर्मा 11:10 am Sep 20, 202611:10 am

क्या है खबर?

मुंबई के कोस्टल रोड पर रविवार सुबह बेहद दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है। मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही एक तेज रफ्तार BMW कार अनियंत्रित होकर कोस्टल रोड के पुल से नीचे गिर गई। इस घटना में कार सवार 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे की मुख्य वजह कार का अत्यधिक रफ्तार में होना बताया जा रहा है।