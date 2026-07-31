केरल में मानसून की जोरदार वापसी, 11 जिलों के लिए IMD का 'ऑरेंज अलर्ट'

IMD ने केरल के 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका अर्थ है कि इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि, अभी तक ज्यादातर जगहों पर सिर्फ मध्यम बारिश ही देखी गई है।

खराब मौसम के कारण 2 फ्लाइटों को तिरुवनंतपुरम मोड़ दिया गया; इनमें से एक माले से आ रही थी और दूसरी कोच्चि से। राहत की बात यह है कि यह कम दबाव वाला सिस्टम जल्द ही कमजोर पड़ जाएगा, जिससे वीकेंड तक बारिश में कमी आने की संभावना है।