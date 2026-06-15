मानसून की रफ्तार हुई धीमी, 28 प्रतिशत कम बारिश दर्ज

मानसून

मध्य, पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में बड़ी कमी

इंडिया टुडे के मुताबिक, जिलेवार वर्षा मानचित्र से पता चला कि मध्य भारत, पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में सामान्य से कम वर्षा हुई है। इन क्षेत्रों में केवल कुछ ही इलाके हैं, जहां सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। ﻿केरलम से मानसून बढ़ने के बाद भी दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मौसम की गति धीमी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसका कारण इन क्षेत्रों के ऊपर वायुमंडल में चल रही व्यापक खींचतान है।