केरलम 3 दिन देरी से पहुंचा मानसून

केरलम 3 दिन देरी से पहुंचा मानसून, झमाझम बारिश शुरू

लेखन गजेंद्र 12:42 pm Jun 04, 202612:42 pm

क्या है खबर?

केरलम में लोगों का इंतजार खत्म हुआ। गुरुवार को दक्षिणी-पश्चिमी मानसून 3 दिन की देरी से राज्य के तटीय इलाकों में पहुंच गया। हर साल केरलम में मानसून सामान्य रूप से 1 जून को आता है, लेकिन इस बार यह 3 दिन की देरी से आया है, जबकि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इसके 26 मई को आने की संभावना जताई थी। IMD ने अगले सप्ताह केरल में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है।