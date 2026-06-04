केरलम 3 दिन देरी से पहुंचा मानसून, झमाझम बारिश शुरू
क्या है खबर?
केरलम में लोगों का इंतजार खत्म हुआ। गुरुवार को दक्षिणी-पश्चिमी मानसून 3 दिन की देरी से राज्य के तटीय इलाकों में पहुंच गया। हर साल केरलम में मानसून सामान्य रूप से 1 जून को आता है, लेकिन इस बार यह 3 दिन की देरी से आया है, जबकि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इसके 26 मई को आने की संभावना जताई थी। IMD ने अगले सप्ताह केरल में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है।
मानसून
केरलम से तेलंगाना की ओर बढ़ेगा मानसून
केरलम में पहुंचा मानसून अब तेलंगाना की ओर बढ़ने में कम से कम एक सप्ता का समय लेगा, जिसे देखते हुए IMD ने तेलंगाना में लू की चेतावनी वापस ले ली है। हालांकि, मानसून अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कर्नाटक के कुछ और हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम मध्य, पूर्व मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा।
बारिश
दिल्ली में गरज और तूफान का येलो अलर्ट
भारत के दक्षिण राज्यों में भले मानसून आ गया हो, लेकिन दिल्ली समेत उत्तर भारत राज्य को अभी इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच, गुरुवार को IMD ने दिल्ली में बारिश और गरज के साथ तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में 5 जून को बारिश की संभावना है। हालांकि, मानसून जुलाई के पहले सप्ताह तक पहुंचेगा।
ट्विटर पोस्ट
केरल के तटीय इलाकों में मानसून का आगमन
Chaliyam coast in Monsoon, Malabar, Kerala pic.twitter.com/rIvvTdUUTo— Fayiz Shareef (@bin_faiiz) June 3, 2026