दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 3 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग 19 अप्रैल को 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे

लेखन गजेंद्र 04:58 pm Apr 16, 202604:58 pm

क्या है खबर?

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग की भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। वह 19 से 21 अप्रैल तक नई दिल्ली में राजकीय प्रवास पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि राष्ट्रपति म्युंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनके साथ प्रथम महिला किम हेया क्यूंग, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति ली की यह भारत की पहली यात्रा है।