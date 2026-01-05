मणिपुर की महिला ने दक्षिण कोरियाई लिव-इन पार्टनर की हत्या की, सामने आया ये कारण

हत्या क्या है मामला? पुलिस ने बताया कि उसे घटना की जानकारी ग्रेटर नोएडा स्थित सरकारी आयुर्विज्ञान संस्थान (GIMS) से मिली थी, जहां विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में लाया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में पता चला कि उसकी लिव-इन पार्टनर पामई ही उसे लेकर अस्पताल पहुंची थीं। पुलिस ने पामई से पूछताछ की तो उसने बताया कि अपार्टमेंट में शराब पार्टी चल रही थी, तभी बहस के दौरान उसने यूह को चाकू मार दिया।

संबंध 2 साल से रिलेशनशिप में थे यूह और पामई यूह पिछले 10 वर्षों से लॉजिस्टिक कंपनी में काम कर रहे थे। वे मणिपुर के बिष्णुपुर की पामाई के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थे और दोनों पिछले 2 साल साथ में ATS पायस हाइडवेज के एक फ्लैट में रहते थे। पुलिस ने बताया कि दोनों की पहली मुलाकात गुरूग्राम में एक पार्टी में हुई थी। तब यूह ग्रेटर नोएडा में नौकरी करते थे, जबकि पामाई उस समय बेरोजगार थी। पुलिस ने बताया कि दंपति अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते थे।

Advertisement

हत्या प्रेमिका ने क्यों की हत्या? पुलिस ने बताया कि यूह शनिवार से शराब पी रहा था, जिसको लेकर पामई काफी नाराज थीं। रविवार तड़के पामई ने यूह को शराब पीने से रोकने की कोशिश की और खाना खाकर सोने को कहा, लेकिन यूह आक्रामक हो गया और झगड़ा करने लगा। दोनों के बीच तीखी बहस हाथापाई में बदल गई और यूह ने पामई को बुरी तरह पीट दिया, जिसके बाद पामई ने खाने की मेज से चाकू उठाया और सीने पर वार कर दिया।

Advertisement