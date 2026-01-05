मणिपुर की महिला ने दक्षिण कोरियाई लिव-इन पार्टनर की हत्या की, सामने आया ये कारण
क्या है खबर?
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में रविवार को दक्षिण कोरिया के नागरिक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान डक ही यूह (47) के रूप में हुई है। मृतक नोएडा में लॉजिस्टिक कंपनी में प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और दक्षिण कोरिया के चोंगसू-जी के रहने वाले थे। पुलिस ने उनकी हत्या के आरोप में 22 वर्षीय लुंजेना पामई को हिरासत में लिया है, जो मणिपुर के थंगल गांव की निवासी हैं। उनसे पूछताछ जारी है।
क्या है मामला?
पुलिस ने बताया कि उसे घटना की जानकारी ग्रेटर नोएडा स्थित सरकारी आयुर्विज्ञान संस्थान (GIMS) से मिली थी, जहां विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में लाया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में पता चला कि उसकी लिव-इन पार्टनर पामई ही उसे लेकर अस्पताल पहुंची थीं। पुलिस ने पामई से पूछताछ की तो उसने बताया कि अपार्टमेंट में शराब पार्टी चल रही थी, तभी बहस के दौरान उसने यूह को चाकू मार दिया।
2 साल से रिलेशनशिप में थे यूह और पामई
यूह पिछले 10 वर्षों से लॉजिस्टिक कंपनी में काम कर रहे थे। वे मणिपुर के बिष्णुपुर की पामाई के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थे और दोनों पिछले 2 साल साथ में ATS पायस हाइडवेज के एक फ्लैट में रहते थे। पुलिस ने बताया कि दोनों की पहली मुलाकात गुरूग्राम में एक पार्टी में हुई थी। तब यूह ग्रेटर नोएडा में नौकरी करते थे, जबकि पामाई उस समय बेरोजगार थी। पुलिस ने बताया कि दंपति अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते थे।
प्रेमिका ने क्यों की हत्या?
पुलिस ने बताया कि यूह शनिवार से शराब पी रहा था, जिसको लेकर पामई काफी नाराज थीं। रविवार तड़के पामई ने यूह को शराब पीने से रोकने की कोशिश की और खाना खाकर सोने को कहा, लेकिन यूह आक्रामक हो गया और झगड़ा करने लगा। दोनों के बीच तीखी बहस हाथापाई में बदल गई और यूह ने पामई को बुरी तरह पीट दिया, जिसके बाद पामई ने खाने की मेज से चाकू उठाया और सीने पर वार कर दिया।
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया
पुलिस अधिकारी ने बताया कि यूह के बेहोश होते ही पामई ने उसके ड्राइवर मनदीप को फ्लैट पर बुलाया। सिंह के पहुंचने पर पामई ने उसे सारी बात बताई और एंबुलेंस बुलाकर यूह को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक यूह की मौत हो चुकी थी। मौत की जानकारी मिलते ही पामई अस्पताल से चली गई। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने ड्राइवर की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। यूह के परिजनों को कोरिया में सूचना दी गई है।