सोनिया गांधी ने पहली एक्स पोस्ट में किया राजीव गांधी के साथ प्रेम कहानी का जिक्र

सोनिया ने अपनी पहली एक्स पोस्ट में लिखा, 'कैंब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्तरां में मेरे प्यार का सफर शुरू हुआ। राजीव और मैंने प्यार, हंसी और यादों से भरी एक दुनिया बनाई। 10 नवंबर को मैं वह दुनिया आपके साथ साझा कर रही हूं।'

वीडियो में उन्होंने कैम्ब्रिज के ग्रीक रेस्टोरेंट में अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए राजीव गांधी और उनकी उन खूबियों के बारे में गर्मजोशी से बात की, जो उन्हें उनकी तरफ खींचती थीं।