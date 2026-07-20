दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया

सोनम वांगचुक ने नहीं तोड़ी भूख हड़ताल; छात्रों का विरोध-प्रदर्शन जारी, कई पुलिस हिरासत में

लेखन गजेंद्र 08:04 pm Jul 20, 202608:04 pm

क्या है खबर?

सोनम वांगचुक ने अपने भूख हड़ताल तोड़ने के फैसले को वापस ले लिया है और कहा कि वह 23वें दिन भी अपना अनशन जारी रखेंगे। उन्होंने एक्स पर पत्नी के जरिए संदेश में कहा कि जब तक कि युवा नेताओं को संसद में सांसदों से मिलने की अनुमति या उन्हें सफदरजंग अस्पताल में उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी विरोध-प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है।