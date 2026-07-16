सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वें दिन में प्रवेश, तबीयत बिगड़ी
क्या है खबर?
दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल गुरुवार को 19वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई संवाद नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) में हुई अनियमितता और पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे वांगचुक की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उन्होंने बुधवार देर रात एक वीडियो संदेश में कहा कि उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है।
अनशन
20 जुलाई को संसद तक शांति मार्च के लिए बुलाया
पर्यावरण कार्यकर्ता वांगचुक ने वीडियो संदेश में कहा कि लोग उनसे अनशन तोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनकी हालत अभी ठीक है और वह इसे नहीं छोड़ेंगे।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनका अनशन तुड़वाने की जगह 20 जुलाई को संसद तक शांति मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों।
वांगचुक ने बताया कि उनको कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट अभी सही है।
ट्विटर पोस्ट
डॉक्टर ने बताया कैसी है तबियत
#WATCH | Delhi: On the health of activist Sonam Wangchuk, Dr Satish Lamba says, "Today, on the 19th day of hunger strike, his total weight loss exceeds 9 kilograms. His blood sugar today is 80 mg/dL, and his pulse is 72 beats per minute. His blood pressure readings are 105/61… https://t.co/6miDskF7S7 pic.twitter.com/hMyR7HBbXJ— ANI (@ANI) July 16, 2026
अनशन
आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर वांगचुक को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने और मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।
वकील राकेश कुमार सैनी ने कोर्ट से केंद्र और दिल्ली सरकारों को वांगचुक को जबरन खाना खिलाने के निर्देश देने की मांग की है।
कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकारों से याचिका पर जवाब मांगा है और मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए गुरुवार 16 जुलाई को सुनवाई करेगा।
ट्विटर पोस्ट
सोनम वांगचुक की अपील
I’m Not in good shape but not so bad either...— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 15, 2026
Rather than asking me to break my fast please join me on 20th July... Peaceful March to the Parliament.#cockroachjanataparty #jantarmantar #cjpprotest #chalosansad pic.twitter.com/QZ6VyxVMAR
सुनवाई
28 जून से अनशन पर बैठे हैं वांगचुक
NEET पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे वांचचुक ने 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया है।
वे जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। CJP कई दिनों से शिक्षा मंक्षी की इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रही है।
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने उनसे अनशन तोड़ने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा दिख रहा है।