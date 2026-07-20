सोनम वांगचुक की अस्पताल प्रशासन से छुट्टी देने की मांग

सोनम वांगचुक की अस्पताल प्रशासन से छुट्टी देने की मांग, कहा- संसद मार्च में जाना है

लेखन भारत शर्मा 12:23 pm Jul 20, 202612:23 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखकर खुद को डिस्चार्ज करने (अस्पताल से छुट्टी देने) की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं और उन्हें कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित 'संसद मार्च' में शामिल होना है। ऐसे में उन्हें अस्पताल से अस्थायी रूप से छुट्टी दी जानी चाहिए। उन्होंने इस पत्र को सोशल मीडिया पर भी साझा किया है।