सोनम वांगचुक ने शिक्षा और पर्यावरण के लिए एक दिवसीय भूख हड़ताल का आह्वान किया

सोनम वांगचुक ने शिक्षा और पर्यावरण के लिए एक दिवसीय भूख हड़ताल का आह्वान किया

लेखन गजेंद्र 12:58 pm Jun 29, 202612:58 pm

क्या है खबर?

जलवायु कार्यकर्ता और पेपर लीक मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का समर्थन कर रहे सोनम वांगचुक ने लोगों से एक जरूरी अपील की है। उन्होंने सोमवार को एक वीडियो जारी कर देशभर के लोगों से शिक्षा और पर्यावरण के मामले में एक दिन का भूख हड़ताल करने का आह्वान किया है। उन्होंने अपील की कि लोग चाहे तो उनके साथ दिल्ली के जंतर-मंतर पर शामिल हो सकते हैं, या अपने क्षेत्र में भूख हड़ताल का समर्थन कर सकते हैं।