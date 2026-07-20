सोनम वांगचुक आज खत्म कर देंगे अपनी भूख हड़ताल

सोनम वांगचुक आज खत्म कर देंगे अपनी भूख हड़ताल, रखीं ये 3 शर्तें

लेखन गजेंद्र 08:48 am Jul 20, 202608:48 am

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर से जबरन हटाए गए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने पत्र जारी कर कहा कि वह सोमवार 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर देंगे, अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों की जिम्मेदारी ले। उन्होंने संसद मार्च से पहले कहा कि अगर तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त पार्टियां और नेता मान लेते हैं तो वह अनशन खत्म कर देंगे।