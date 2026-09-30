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पुणे में केतन अग्रवाल की हत्या से पहले उसके हाथ-पैर तोड़ना चाहते थे सिया-चेतन
पुणे में केतन अग्रवाल की हत्या से पहले सिया-चेतन बेंगलुरु में उसके हाथ-पैर तोड़ना चाहते थे

पुणे में केतन अग्रवाल की हत्या से पहले उसके हाथ-पैर तोड़ना चाहते थे सिया-चेतन

लेखन गजेंद्र
Sep 30, 2026
04:02 pm
क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय व्यवसायी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने जो 5,300 से अधिक पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है, उसमें कई और बड़े खुलासे हुए हैं। पुणे मिरर के मुताबिक, आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन को बेंगलुरु में ले जाकर उसके हाथ-पैर तोड़ने की योजना बनाई थी। पुलिस ने आरोपपत्र में बताया कि दोनों ने योजना पुणे मे केतन की हत्या करने से पहले बनाई थी।

खुलासा

चेतन के दोस्त ने बनाई थी योजना

रिपोर्ट के मुताबिक, बीड में रहने वाले चेतन के करीबी दोस्त रितेश हांगे ने बेंगलुरु में अपने एक दोस्त से चेतन की इस योजना के बारे में बात की थी, जिसका दोस्त ने विरोध किया।

दोस्त ने हांगे से कहा था, "क्या तुम पागल हो? ऐसा कुछ मत करो।" पुलिस ने दोस्त का बयान दर्ज कर लिया है, जो आरोपपत्र का हिस्सा है।

इसके बाद सिया और चेतन ने केतन को लोहागढ़ किले ले जाकर हत्या की योजना बनाई।

हत्या

क्या है केतन अग्रवाल हत्याकांड?

केतन की नवंबर, 2026 में सिया से शादी होने वाली थी। उससे पहले वह मंगेतर सिया का जन्मदिन मनाने लोहगढ़ किले गए थे।

केतन 18 जून को सुबह ट्रेकिंग करने निकले और 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। उनकी मौके पर मौत हो गई।

पहले इसे सामान्य हादसा माना गया, लेकिन जांच में पता चला कि सिया ने चेतन के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया था।

सिया और चेतन हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार हैं।

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