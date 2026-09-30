पुणे में केतन अग्रवाल की हत्या से पहले सिया-चेतन बेंगलुरु में उसके हाथ-पैर तोड़ना चाहते थे

पुणे में केतन अग्रवाल की हत्या से पहले उसके हाथ-पैर तोड़ना चाहते थे सिया-चेतन

लेखन गजेंद्र 04:02 pm Sep 30, 202604:02 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय व्यवसायी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने जो 5,300 से अधिक पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है, उसमें कई और बड़े खुलासे हुए हैं। पुणे मिरर के मुताबिक, आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन को बेंगलुरु में ले जाकर उसके हाथ-पैर तोड़ने की योजना बनाई थी। पुलिस ने आरोपपत्र में बताया कि दोनों ने योजना पुणे मे केतन की हत्या करने से पहले बनाई थी।