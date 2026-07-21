सिक्किम में भूस्खलन से सुरंग ढहने के बाद गैस का रिसाव; 7 की मौत, 27 फंसे
क्या है खबर?
सिक्किम में भारी बारिश के कारण सोमवार को नामची जिले में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिससे निर्माणाधीन सुरंग ढह गई और उसके अंदर फंसकर 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा झोलुंगेय के समरदुंग में निर्माणाधीन सुरंग के अंदर हुआ है। संदेह है कि लगभग 27 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, हालांकि सटीक संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन से सुरंग का प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया और गैस का रिसाव भी हुआ है।
हादसा
अब तक 16 लोगों को निकाला गया
नार्थईस्ट न्यूज के मुताबिक, सुरंग में फंसे 16 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वे रंगपो स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं।
नामची जिले की कलेक्टर अनुपा तामलिंग ने आशंका जताई है कि लगभग 27 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हो सकते हैं। हालांकि, सीमित पहुंच के कारण सटीक संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकी।
नामची जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), सिक्किम पुलिस बचाव कार्य में लगे हैं।
घटना
कैसे ढही सुरंग?
नामची के समरदुंग में सुरंग का काम चल रहा है, जो राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (NHPC) की तीस्ता चरण VI जलविद्युत परियोजना का हिस्सा है।
सोमवार को यहां काम चल रहा था, तभी बारिश के कारण यहां भूस्खलन हुआ और सुरंग ढह गई। इससे आने-जाने का मार्ग अवरूद्ध हो गया और कर्मचारी अंदर ही फंस गए।
घटना के समय पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के 19 कर्मचारी, NHPC के 6 कर्मचारी मौजूद थे। उनको बचाने 3 कर्मचारी गए, जिसमें 2 वापस नहीं आए।
ट्विटर पोस्ट
हादसे का वीडियो
सिक्किम में सोमवार को एक टनल पर लैंडस्लाइड होने से उसका एंट्री गेट बंद हो गया, जिससे अंदर मौजूद 27 मजदूर फंस गए। इनमें से 7 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 20 मजदूर अभी भी फंसे हैं। नामची जिले के मामरिंग में स्थित समरदुंग सुरंग में निर्माण कार्य चल रहा था pic.twitter.com/qlDo9Oanzx— Swaraj Srivastava (@SwarajAjad) July 21, 2026
रिसाव
गैस के रिसाव से बचाव अभियान में बाधा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरंग ढहने के बाद मीथेन गैस विस्फोट भी हुआ है, जिससे गैस रिसाव शुरू हो गया। सुरंग के अंदर डेढ़ किलोमीटर तक गैस जमा हो गई थी।
इसकी निकासी न होने से सुरंग में कम दृश्यता और ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण लोगों की जान गई और बचाव अभियान में भी बाधा आई।
रंगपो अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं को गैस के कारण प्रारंभिक बचाव अभियान रोकना पड़ा। उनको सांस लेने और दिखने में समस्या थी।
ट्विटर पोस्ट
गैस लीक के कारण मास्क पहनना पड़ा
Gangtok, Sikkim: All 16 workers trapped inside the under-construction Samardung tunnel at Mamring in South Sikkim have been rescued after a landslide reportedly triggered a suspected gas leak inside the tunnel. Rescue teams from the Sikkim Police, Fire and Emergency Services, and… pic.twitter.com/w85KvYfKUl— IANS (@ians_india) July 20, 2026