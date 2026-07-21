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सिक्किम में भूस्खलन से सुरंग ढहने के बाद गैस का रिसाव; 7 की मौत, 27 फंसे
सिक्किम में भूस्खलन से सुरंग ढहने के बाद गैस का रिसाव

सिक्किम में भूस्खलन से सुरंग ढहने के बाद गैस का रिसाव; 7 की मौत, 27 फंसे

लेखन गजेंद्र
Jul 21, 2026
09:39 am
क्या है खबर?

सिक्किम में भारी बारिश के कारण सोमवार को नामची जिले में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिससे निर्माणाधीन सुरंग ढह गई और उसके अंदर फंसकर 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा झोलुंगेय के समरदुंग में निर्माणाधीन सुरंग के अंदर हुआ है। संदेह है कि लगभग 27 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, हालांकि सटीक संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन से सुरंग का प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया और गैस का रिसाव भी हुआ है।

हादसा

अब तक 16 लोगों को निकाला गया

नार्थईस्ट न्यूज के मुताबिक, सुरंग में फंसे 16 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वे रंगपो स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं।

नामची जिले की कलेक्टर अनुपा तामलिंग ने आशंका जताई है कि लगभग 27 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हो सकते हैं। हालांकि, सीमित पहुंच के कारण सटीक संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकी।

नामची जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), सिक्किम पुलिस बचाव कार्य में लगे हैं।

घटना

कैसे ढही सुरंग?

नामची के समरदुंग में सुरंग का काम चल रहा है, जो राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (NHPC) की तीस्ता चरण VI जलविद्युत परियोजना का हिस्सा है।

सोमवार को यहां काम चल रहा था, तभी बारिश के कारण यहां भूस्खलन हुआ और सुरंग ढह गई। इससे आने-जाने का मार्ग अवरूद्ध हो गया और कर्मचारी अंदर ही फंस गए।

घटना के समय पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के 19 कर्मचारी, NHPC के 6 कर्मचारी मौजूद थे। उनको बचाने 3 कर्मचारी गए, जिसमें 2 वापस नहीं आए।

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ट्विटर पोस्ट

हादसे का वीडियो

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रिसाव

गैस के रिसाव से बचाव अभियान में बाधा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरंग ढहने के बाद मीथेन गैस विस्फोट भी हुआ है, जिससे गैस रिसाव शुरू हो गया। सुरंग के अंदर डेढ़ किलोमीटर तक गैस जमा हो गई थी।

इसकी निकासी न होने से सुरंग में कम दृश्यता और ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण लोगों की जान गई और बचाव अभियान में भी बाधा आई।

रंगपो अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं को गैस के कारण प्रारंभिक बचाव अभियान रोकना पड़ा। उनको सांस लेने और दिखने में समस्या थी।

ट्विटर पोस्ट

गैस लीक के कारण मास्क पहनना पड़ा

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