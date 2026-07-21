सिक्किम में भूस्खलन से सुरंग ढहने के बाद गैस का रिसाव

सिक्किम में भूस्खलन से सुरंग ढहने के बाद गैस का रिसाव; 7 की मौत, 27 फंसे

लेखन गजेंद्र 09:39 am Jul 21, 202609:39 am

क्या है खबर?

सिक्किम में भारी बारिश के कारण सोमवार को नामची जिले में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिससे निर्माणाधीन सुरंग ढह गई और उसके अंदर फंसकर 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा झोलुंगेय के समरदुंग में निर्माणाधीन सुरंग के अंदर हुआ है। संदेह है कि लगभग 27 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, हालांकि सटीक संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन से सुरंग का प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया और गैस का रिसाव भी हुआ है।