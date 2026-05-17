NEET UG 2026: सीकर के शशिकांत ने कैसे खोली पेपर लीक की पोल? 

सुथार ने सबूत भेजे और सीकर के छात्रों के बचाव में उतरे

शशिकांत ने सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट्स और दस्तावेज जमा किए और उन्हें NTA सहित अन्य अधिकारियों को भेज दिया। उनके इस कदम से महज 2 घंटे के भीतर ही जांच शुरू हो गई, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने लगे। उन्होंने सीकर की प्रतिष्ठा बचाने की भी कोशिश की और कहा कि वह यहां के मेहनती छात्रों की रक्षा करना चाहते हैं: "सीकर के छात्र अच्छे नतीजे इसलिए लाते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ये बेहद लगनशील छात्र हैं। कुछ आरोपों की वजह से पूरी छात्र बिरादरी को गलत नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।"