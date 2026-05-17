दिल्ली NCR में CNG के दाम बढ़ाए गए हैं

दिल्ली NCR में 48 घंटों में दूसरी बार बढ़े CNG के दाम, जानिए कितनी हुई कीमत

क्या है खबर?

दिल्ली NCR में रविवार (17 मई) को कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) की कीमत में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई, जो 48 घंटों में दूसरी वृद्धि है। शुक्रवार को गैस 2 रुपये महंगी हुई थी। बदलाव के बाद राजधानी में CNG की कीमत 80.09 रुपये प्रति किलोग्राम होगी, जबकि नोएडा और गाजियाबाद के उपभोक्ताओं को 88.70 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करना होगा। इस वृद्धि के पीछे पश्चिमी संघर्ष के कारण ईंधन की कीमतों पर लगातार दबाव है।