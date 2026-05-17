दिल्ली NCR में 48 घंटों में दूसरी बार बढ़े CNG के दाम, जानिए कितनी हुई कीमत

दिल्ली NCR में 48 घंटों में दूसरी बार बढ़े CNG के दाम, जानिए कितनी हुई कीमत
क्या है खबर?
दिल्ली NCR में रविवार (17 मई) को कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) की कीमत में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई, जो 48 घंटों में दूसरी वृद्धि है। शुक्रवार को गैस 2 रुपये महंगी हुई थी। बदलाव के बाद राजधानी में CNG की कीमत 80.09 रुपये प्रति किलोग्राम होगी, जबकि नोएडा और गाजियाबाद के उपभोक्ताओं को 88.70 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करना होगा। इस वृद्धि के पीछे पश्चिमी संघर्ष के कारण ईंधन की कीमतों पर लगातार दबाव है।
बदलाव
पिछली बार पेट्रोल-डीजल के साथ बढ़े थे दाम
इससे पहले 15 मई को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG की कीमतों में प्रति किलोग्राम 2 रुपये की वृद्धि की थी, जिससे दिल्ली में दर 79.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी। रविवार को की गई 1 रुपये की वृद्धि उसके अतिरिक्त है, जिससे राजधानी में गैस की दर पहली बार 80 रुपये के पार पहुंच गई है। पिछली बार गैस की कीमतों में बदलाव पेट्रोल-डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के साथ ही किया गया था।
कारण
कीमत में इस कारण हुआ इजाफा
कीमतों में यह वृद्धि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य की चल रही नाकाबंदी के बीच हुई है, जिससे वैश्विक तेल और गैस व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा संचालित होता है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण आपूर्ति में व्यवधान ने अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है। इस बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि राजधानी में लाखों निजी वाहनों, कैब और कमर्शियल वाहनों में CNG का उपयोग होता है।