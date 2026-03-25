शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य को अग्रिम जमानत मिली

सुनवाई

राज्य सरकार और शिकायतकर्ता के वकीलों ने जमानत का विरोध किया

मामले की पिछली सुनवाई 27 फरवरी को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने फैसला आने तक दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और शिकायतकर्ताओं ने शंकराचार्य की जमानत का विरोध किया। इस दौरान शंकराचार्य के वकील पीएन मिश्रा ने पूरा मामला प्रशासन और विरोधियों की साजिश बताया और कहाकि जिस बालक ने आरोप लगाया है वह कभी मठ में नहीं रहा था।