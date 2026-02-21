यौन शोषण मामला: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश

याचिका

आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दाखिल की थी याचिका

दरअसल, शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 173 (4) के तहत याचिका दाखिल की थी। उन्होंने मामले में FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के कोर्ट में बयान भी दर्ज हो चुके हैं। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था। बयान दर्ज करने और पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था। अब अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।