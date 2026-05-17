राजस्थान: नागौर हाईवे पर भीषण हादसे में एक ही परिवार के 4 की मौत, 8 घायल देश May 17, 2026

राजस्थान के नागौर-अजमेर हाईवे पर रविवार सुबह करीब 8 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में रावलानिया गांव के एक परिवार के 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दर्दनाक हादसा तब हुआ जब यह परिवार अपने धार्मिक स्थल बुटाटी धाम से महज 10 किलोमीटर दूर था और उनकी कार की राजस्थान रोडवेज की एक बस से सीधी टक्कर हो गई।