राजस्थान: पिलानी हादसे में 3 की मौत और 5 घायल, शवों की पहचान के लिए होगा DNA परीक्षण
गुरुवार देर रात राजस्थान के पिलानी-सादुलपुर रोड पर एक भयानक हादसा हो गया। शादी समारोह से लौट रही एक SUV की डंपर ट्रक से जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद SUV में आग लग गई।
इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जान चली गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर मदद की और घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया।
DNA टेस्टिंग से होगी शवों की पहचान
हादसे के कारण घटनास्थल पर भारी जाम लग गया। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और वाहनों का रूट डायवर्ट कर जांच शुरू की।
चूंकि दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, इसलिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। IPS अधिकारी अभिजीत पाटिल ने बताया कि पीड़ितों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए DNA टेस्ट कराए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि उसी दिन उत्तराखंड में हुए एक और दुखद हादसे में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई थी। यह घटना देश में सड़क सुरक्षा के उपायों को और बेहतर बनाने की सख्त जरूरत को उजागर करती है।