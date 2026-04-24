राजस्थान: पिलानी हादसे में 3 की मौत और 5 घायल, शवों की पहचान के लिए होगा DNA परीक्षण

DNA टेस्टिंग से होगी शवों की पहचान

हादसे के कारण घटनास्थल पर भारी जाम लग गया। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और वाहनों का रूट डायवर्ट कर जांच शुरू की।

चूंकि दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, इसलिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। IPS अधिकारी अभिजीत पाटिल ने बताया कि पीड़ितों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए DNA टेस्ट कराए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि उसी दिन उत्तराखंड में हुए एक और दुखद हादसे में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई थी। यह घटना देश में सड़क सुरक्षा के उपायों को और बेहतर बनाने की सख्त जरूरत को उजागर करती है।