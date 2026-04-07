कंवर्टेड सी-प्लेन को अंतिम लाइसेंस मिलने के बाद अंडमान-निकोबार में तैनात किया जाएगा

पानी नहीं बर्फ पर भी उतर सकता है यह सी-प्लेन, गंगा की लहरों पर हुआ परीक्षण

क्या है खबर?

स्काईहॉप एविएशन ने उत्तराखंड़ के हरिद्वार में गंगा बैराज में एक कंवर्टेड सी-प्लेन का सफल परीक्षण किया गया। यह भारत में वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परीक्षण में डी हैविलैंड DHC-6 ट्विन ऑटर नामक 19 सीटों वाले विमान का उपयोग किया गया, जो जल निकायों, छोटे रनवे और दुर्गम भूभाग से उड़ान भरने में सक्षम है। आइये जानते हैं इस विमान की क्या खासियत है और इस परीक्षण का क्या फायदा होगा।