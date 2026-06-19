सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर चलने को मौलिक अधिकार माना है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार; सरकार को दिए कानून बनाने के निर्देश

लेखन आबिद खान 03:44 pm Jun 19, 202603:44 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(द) के तहत मिलने वाली आवागमन की स्वतंत्रता में पैदल चलने का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वे ऐसा कानून लाने पर विचार करे, जो इस अधिकार को मान्यता दे और नगर निकायों व स्थानीय संस्थाओं की इस जिम्मेदारी को भी स्वीकार करे कि वे पैदल चलने वालों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा बनाए।