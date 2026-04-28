दाऊद का खास इस्तांबुल से भारत लाया गया, 5,000 करोड़ के ड्रग रैकेट का खुलेगा राज

सलीम डोला के ड्रग नेटवर्क्स की जांच कर रही हैं एजेंसियां

डोला के बेटे को पिछले साल देश से डिपोर्ट किया गया था और उससे पूछताछ के बाद ही भारतीय एजेंसियों को सलीम तक पहुंचने में कामयाबी मिली। अब डोला पुलिस की गिरफ्त में है और NCB और CBI जैसी एजेंसियां उसकी भूमिका की गहरी पड़ताल कर रही हैं। एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि उसने महाराष्ट्र और गुजरात में बनने वाले ड्रग्स के लिए जरूरी केमिकल कैसे पहुंचाए, जो बाद में ब्रिटेन और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे कई देशों में भेजे जाते थे। इसके साथ ही, सांगली में 2024 में हुई ड्रग्स की एक बड़ी जब्ती से भी उसका नाम जुड़ा है और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की भी जांच चल रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से उन्हें इन गिरोहों के कामकाज और पैसों के बड़े लेन-देन के बारे में और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं।