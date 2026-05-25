NEET पेपर लीक पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- NTA ने पिछली गलतियों से सबक नहीं सीखा

NEET पेपर लीक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने परीक्षा कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को सख्त फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि NTA ने अपनी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। कोर्ट ने NTA से यह भी पूछा कि उसके पुराने आदेशों के तहत गठित की जाने वाली निगरानी समिति का क्या हुआ।

टिप्पणी कोर्ट ने NTA को दिया ये निर्देश कोर्ट ने कहा, "हम परीक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह दुख की बात है कि उन्होंने सबक नहीं सीखा है। हमने एक आदेश पारित किया। एक समिति का गठन किया गया। उसने सिफारिशें दीं, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। एक निगरानी समिति भी थी। हम NTA को निर्देश देते हैं कि वह 14 नवंबर, 2024 को गठित निगरानी समिति के संबंध में अपनी स्थिति बताते हुए एक हलफनामा दायर करे।"

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याचिका याचिका में क्या मांग की गई है? ये याचिका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने दायर की है। इसमें NTA को बदलने या उसके ढांचे में बदलाव करने और न्यायिक निगरानी में दोबारा परीक्षा आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कोर्ट से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह NEET के आयोजन के लिए NTA की जगह किसी 'मजबूत, तकनीकी रूप से उन्नत और स्वायत्त संस्था' को नियुक्त करे।

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