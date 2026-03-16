ईरान से सुरक्षित बाहर निकले 550 से अधिक भारतीय नागरिक, जयशंकर ने आर्मेनिया का आभार जताया

जयशंकर ने एक्स पर लिखा, 'ईरान से अब तक 550 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया की सरकार और वहां की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इन चुनौतीपूर्ण समय में अरारत मिर्जोयान के सहयोग की सराहना करता हूं।' बता दें कि 550 से अधिक भारतीयों की निकासी के बाद अब ईरान में फंसे नागरिक काफी कम बचे हैं, जिनको वापस भारत लाने की कोशिशें जारी हैं।

आभार

ईरान में फंसे थे 9,000 भारतीय नागरिक

विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते बताया था कि ईरान में लगभग 9,000 भारतीय नागरिक अभी भी हैं। पहले जारी की गई एडवाइजरी से कई भारतीयों को ईरान छोड़ने और सुरक्षित घर लौटने में मदद मिली। मंत्रालय ने बताया था कि कई नागरिकों को तेहरान से सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। सरकार अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते यात्रा करने वालों की भी मदद कर रही है। साथ ही, वीजा, जमीनी सीमा पार करने और उड़ानों में सहयोग कर रही है।