क्वाड बैठक में एस जयशंकर का बड़ा संदेश - भरोसेमंद साझेदारी ही कुंजी
न्यू दिल्ली में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया की तरक्की और शांति के लिए बेहद अहम है। उन्होंने शांति बनाए रखने और खुशहाली बढ़ाने के लिए "भरोसेमंद और पारदर्शी" पार्टनरशिप पर जोर दिया। जयशंकर ने यह भी कहा कि क्वाड देशों को मिलकर समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और इस क्षेत्र में आर्थिक विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए।
जापान के विदेश मंत्री ने आर्थिक सुरक्षा और मजबूती की सलाह दी
जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने हिंद प्रशांत देशों से अपनी आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने और अपना भविष्य खुद तय करने की अपील की। उन्होंने आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। कुल मिलाकर, इस बैठक में एकता का साफ संदेश दिया गया। क्वाड देश क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और एक स्थिर हिंद प्रशांत के लिए साझा लक्ष्यों पर मिलकर काम कर रहे हैं।