क्वाड बैठक में एस जयशंकर का बड़ा संदेश - भरोसेमंद साझेदारी ही कुंजी देश May 26, 2026

न्यू दिल्ली में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया की तरक्की और शांति के लिए बेहद अहम है। उन्होंने शांति बनाए रखने और खुशहाली बढ़ाने के लिए "भरोसेमंद और पारदर्शी" पार्टनरशिप पर जोर दिया। जयशंकर ने यह भी कहा कि क्वाड देशों को मिलकर समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और इस क्षेत्र में आर्थिक विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए।