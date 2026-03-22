7 लाख बैरल से अधिक तेल लेकर चीन जा रहा रूसी टैंकर भारत पहुंचा

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के मध्य रूसी तेल टैंकर 'एक्वा टाइटन' रविवार को मंगलुरु पहुंच गया। यह टैंकर पहले चीन के लिए रवाना हुआ था। हालांकि, बाद में इसे भारत की ओर मोड दिया गया। इस टैंकर में करीब 7.7 लाख बैरल कच्‍चा तेल भरा है। यह चीन जा रहे 7 रूसी तेल टैंकरों में से भारत पहुंचने वाला पहला टैंकर है। इससे भारत को थोड़ी राहत मिलेगी।

रवानगी जनवरी में चीन के लिए रवाना हुआ था यह टैंकर जनवरी के अंत में बाल्टिक सागर के एक बंदरगाह पर इस टैंकर को मूल रूप से चीन के रिझाओ बंदरगाह के लिए रवाना किया गया था। हालांकि, मार्च के मध्य में इसने अपना रास्ता बदल लिया। भारत को समुद्र में फंसे प्रतिबंधित रूसी तेल को खरीदने के लिए अमेरिका से अस्थायी छूट मिलने के कुछ ही दिनों बाद ही यह कदम उठाया गया था। ब्लूमबर्ग के अनुसार, रूसी तेल से भरे 7 टैंकर टैंकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं।

प्रयास सरकार के प्रयासों से हुआ संभव इंडिया टुडे के अनुसार, यह घटनाक्रम ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के बीच भारत द्वारा अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने के प्रयासों के बीच सामने आया है। होर्मुज जलडमरूमध्य भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कच्चे तेल आयात का लगभग 40-50 प्रतिशत हिस्सा इसी से होकर गुजरता है। एक अन्य टैंकर 'स्वेजमैक्स जूजू-N' के 25 मार्च को गुजरात के सिक्का बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है।

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प्रक्रिया पोर्ट तक कैसे पहुंचेगा कच्चा तेल? NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, 'एक्वा टाइटन' कल रात मंगलुरु बंदरगार से 18 नॉटिकल मील की दूरी पर पहुंचा। जहां से कच्चे तेल को पाइपलाइन के जरिए पोर्ट तक भेजा जाएगा। पोर्ट पर MRLP सुविधा है और वहां पर इस तेल को प्रोसेस किया जाएगा। बता दें कि भारत ने रूसी तेल की अपनी खरीद में भारी वृद्धि की है। तेल आपूर्ति में आई बाधाओं के बाद आपूर्ति संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से यह उछाल आया है।

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