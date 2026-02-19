भारत ने अमेरिकी धमकी के बाद रूस से तेल खरीदना बंद किया? मॉस्को ने दिया जवाब

अमेरिका और भारत के बीच हुए व्यापार समझौते में रूस से तेल न खरीदने की शर्त है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद कर दी है। मामले पर रूसी विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। उसने ऐसे सभी दावों का खंडन किया है। रूसी मंत्रालय ने कहा कि उसके पास ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि भारत ने मॉस्को से तेल आयात बंद किया है।

जवाब अमेरिका ने स्वतंत्र देशों को आदेश देने का अधिकार हथियाया- रूस रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने अपनी साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा, "भारत द्वारा रूसी हाइड्रोकार्बन की खरीद पारस्परिक रूप से लाभकारी बना हुआ है और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता में योगदान देती है। हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं कि भारत ने रूसी हाइड्रोकार्बन खरीदने पर अपना रुख बदला है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के उन दावों में कुछ भी नया नहीं, जिन्होंने स्वतंत्र राष्ट्रों को निर्देश देने का अधिकार हथिया लिया है।"

दावा अमेरिका कर रहा है तेल न खरीदने का दावा मॉस्को का ये बयान तब आया, जब अमेरिका ने कहा कि नई दिल्ली रूसी तेल आयात बंद करने पर सहमत है। रुबियो ने पिछले हफ्ते मीडिया से कहा था कि भारत ने तेल की खरीद रोकने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अमेरिका-भारत व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए कहा था कि रूस से तेल न खरीदने के कारण भारत का टैरिफ 25 से घटाकर 18 प्रतिशत और अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ हटा दिया गया है।

