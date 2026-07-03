राम मंदिर चंदा चोरी पर पहली बार RSS के दत्तात्रेय होसबाले का आया बयान

राम मंदिर चंदा चोरी पर RSS ने पहली बार बयान दिया, जानिए क्या कहा

लेखन गजेंद्र 03:29 pm Jul 03, 202603:29 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का पहली बार बयान आया है। RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने एक्स पर हिंदी और अंग्रेजी में जारी एक वीडियो में कहा कि दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समाज और राम भक्तों की भावनाको आघात पहुंचा है और सभी आहत हैं। उन्होंने जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।