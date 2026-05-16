रॉबर्ड वाड्रा को हरियाणा जमीन सौदे मामले में मिली जमानत

मामला

क्या है मामला?

वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने फरवरी 2008 में गुरूग्राम के शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.5 एकड़ का भूखंड 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसके बाद वाड्रा ने 2012 में जमीन को 58 करोड़ रुपये में रियल एस्टेट कंपनी DLF को बेंच दी। ED का दावा है कि वाड्रा ने इस सौदे से 58 करोड़ रुपये कमाए और PMLA के तहत जांच कर रही है। 2019 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।