2.05 करोड़ की चपत, 'कनिष्क स्कीम' के जाल में फंसे बेंगलुरु के सेवानिवृत्त प्रोफेसर

पैसे ट्रांसफर करने के बाद प्रोफेसर ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट की

धोखेबाजों ने मार्केट एक्सपर्ट होने का नाटक किया और शेयरों की टिप्स देने लगे। अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए उन्होंने दावा किया कि उनका प्लेटफॉर्म SEBI में रजिस्टर्ड है। प्रोफेसर ने मई और जून 2026 के बीच ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के खातों में कई बार पैसे ट्रांसफर किए। जब वे पैसे निकाल नहीं पाए या कोई रिटर्न नहीं देख पाए, तो उन्हें शक हुआ कि कुछ गलत है। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस मामले में अब धोखाधड़ी और IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।