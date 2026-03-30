देहरादून: रिटायर्ड ब्रिगेडियर की सड़क पर गोली लगने से मौत

मामला

ओवरटेक विवाद से शुरू हुआ मामला- पुलिस

पुलिस अधीक्षक (नगर) प्रमोद कुमार के मुताबिक, मसूरी रोड पर ओवरटेक को लेकर विवाद शुरू हुआ। एक SUV दूसरी दिल्ली नंबर की SUV को ओवरटेक नहीं कर सकी, जिसके बाद गुस्से में आरोपियों ने उसका पीछा किया और टायर पर गोली चलानी शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली ब्रिगेडियर जोशी को लग गई। घायल हालत में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिल्ली वाली SUV बाद में पेड़ से टकरा गई।