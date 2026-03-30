देहरादून: रिटायर्ड ब्रिगेडियर की सड़क पर गोली लगने से मौत

देहरादून: रिटायर्ड ब्रिगेडियर की सड़क पर गोली लगने से मौत
क्या है खबर?
देहरादून के राजपुर रोड पर सोमवार सुबह रिटायर्ड ब्रिगेडियर के. जोशी (70) की गोली लगने से मौत हो गई। वह सुबह करीब 6:45 से 7:00 बजे के बीच रोज की तरह टहलने निकले थे। इसी दौरान दो अलग-अलग कारों में सवार लोगों के बीच विवाद हुआ। मामला बढ़ते-बढ़ते पीछा करने और गोलीबारी तक पहुंच गया, जिसमें जोशी गोली की चपेट में आ गए। रिपोर्ट के अनुसार, उनका विवाद से कोई संबंध नहीं था।
मामला
ओवरटेक विवाद से शुरू हुआ मामला- पुलिस
पुलिस अधीक्षक (नगर) प्रमोद कुमार के मुताबिक, मसूरी रोड पर ओवरटेक को लेकर विवाद शुरू हुआ। एक SUV दूसरी दिल्ली नंबर की SUV को ओवरटेक नहीं कर सकी, जिसके बाद गुस्से में आरोपियों ने उसका पीछा किया और टायर पर गोली चलानी शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली ब्रिगेडियर जोशी को लग गई। घायल हालत में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिल्ली वाली SUV बाद में पेड़ से टकरा गई।
जांच
आरोपी फरार, पुलिस ने घेरा इलाका
गोलीबारी के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और अपनी कार थोड़ी दूरी पर छोड़कर भाग निकले। एक चश्मदीद ने बताया कि दोनों गाड़ियों में सवार लोग एक-दूसरे पर गोली चला रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।
ट्विटर पोस्ट
घटनास्थल का वीडियो आया सामने
#WATCH | Dehradun | Retired Army Brigadier VK Joshi allegedly shot dead in Rajpur area— ANI (@ANI) March 30, 2026
According to officials at the scene, the firing broke out during an argument between people travelling in two vehicles, and a stray bullet hit the Brigadier while he was out for a walk.… pic.twitter.com/AD7R07Mjmt