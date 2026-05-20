एयर इंडिया के AI-171 विमान दुर्घटना पिछले साल जून में हुई थी

एयर इंडिया के AI-171 विमान दुर्घटना की जल्द आएगी रिपोर्ट- उड्डयन मंत्री

क्या है खबर?

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने बुधवार (20 मई) को कहा कि एयर इंडिया के AI-171 विमान दुर्घटना की जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और रिपोर्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। रांची में बोलते हुए मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जांच पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से की जा रही है, क्योंकि इस उड़ान में अंतरराष्ट्रीय यात्री शामिल थे और यह वैश्विक जांच के दायरे में आएगी।