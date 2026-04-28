दिल्ली की गर्मी का तोड़: मुख्यमंत्री का ऐलान- हर बस में पानी, बच्चों को मिलेगा ORS देश Apr 28, 2026

दिल्ली में पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने लोगों को गर्मी से बचाने के लिए खास तैयारी की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में 'हीट वेव एक्शन प्लान' का ऐलान किया है। इस प्लान के तहत अब हर दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बस में ठंडा पीने का पानी मिलेगा। साथ ही, बस अड्डे पर भी ठंडा पानी और ORS मुहैया कराया जाएगा। इसका सीधा मकसद है कि भीषण गर्मी में सफर करने वाले यात्रियों को थोड़ी राहत मिल सके।