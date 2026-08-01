दिल्ली लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव: 2500 रुपये के लिए अब सांसद-विधायक की सिफारिश, क्या आप हैं पात्र?

इस योजना के तहत परिवार की सबसे बड़ी महिला को हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। इसके लिए महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी जरूरी है। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और महिला, उसके पति या उसके माता-पिता दिल्ली में कम से कम 10 साल से रह रहे हों।

आवेदन के लिए आधार कार्ड, वोटर ID और पते व उम्र का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। हालांकि, कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जिनके तहत महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी।

मसलन, जिन महिलाओं के 3 से ज्यादा बच्चे हैं या जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, वे पात्र नहीं होंगी। साथ ही, अगर परिवार के पास 4 पहिया वाहन है या वे साल भर में 2,400 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं, तो भी उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी।