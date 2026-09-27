भाजपा से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मोबाइल रिचार्ज प्लान को लेकर अहम जानकारी दी है

अब 28 की जगह 30 दिनों का मिलेगा रिचार्ज प्लान, सांसद राघव चड्ढा ने दी जानकारी

लेखन भारत शर्मा 04:03 pm Sep 27, 202604:03 pm

क्या है खबर?

भारत के प्रीपेड मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने रविवार को सोशल मीडिया पर बताया कि केंद्र सरकार ने 'दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026' पेश किया है। इसके तहत अब टेलीकॉम कंपनियों को पूरे 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान, केवल वॉइस और SMS विकल्प और कम बजट वाले उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष प्लान उपलब्ध कराने होंगे। आइए चड्ढा का पूरा बयान जानते हैं।