क्या आज खुले हैं बैंक? RBI ने दिया जवाब

आज (1 अगस्त) अगर आपको SBI, HDFC, ICICI या किसी और बैंक में काम है, तो आपके लिए अच्छी खबर है, सभी बैंक खुले रहेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया है कि हर महीने का पहला शनिवार सभी बैंकों के लिए कामकाज का दिन होता है। बस यह याद रखें कि बैंक हर रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को हमेशा बंद रहते हैं।