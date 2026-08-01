क्या आज खुले हैं बैंक? RBI ने दिया जवाब
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आज (1 अगस्त) अगर आपको SBI, HDFC, ICICI या किसी और बैंक में काम है, तो आपके लिए अच्छी खबर है, सभी बैंक खुले रहेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया है कि हर महीने का पहला शनिवार सभी बैंकों के लिए कामकाज का दिन होता है। बस यह याद रखें कि बैंक हर रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को हमेशा बंद रहते हैं।
राज्यवार बैंक अवकाश कैलेंडर देखें
इन तयशुदा सप्ताहांत की छुट्टियों के अलावा, बैंक राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों पर भी बंद रहते हैं। इसलिए, छुट्टी का यह नियम आपके इलाके के हिसाब से बदल भी सकता है। ऐसे में, बैंक जाने से पहले अपने राज्य का अवकाश कैलेंडर एक बार जरूर चेक कर लेना समझदारी होगी, ताकि आपको अचानक बैंक बंद न मिलें और आप परेशान न हों।